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Mastercard возвратит деньги: миллионы держателей карт получат компенсацию

2:37
Экономика

Mastercard обязали вернуть деньги миллионам жителей Великобритании — даже тем, кто пользовался картами Visa. .

Банковские карты
Фото: commons.wikimedia.org by Reza luke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Банковские карты

В результате длительного судебного разбирательства компания Mastercard должна выплатить компенсации примерно 2,5 миллионам потребителей по всей Великобритании.

Бывший финансовый омбудсмен Великобритании, подал в суд на Mastercard. Он утверждал, что компания взимала слишком высокие комиссии за проведение операций по картам — так называемые "интерчейнджные сборы". Хотя формально эти сборы платят торговцы, в реальности они часто перекладываются на покупателей в виде более высоких цен.

После почти десяти лет судебных тяжб суд встал на сторону истца. Было признано, что между 1992 и 2008 годами Mastercard действительно устанавливала чрезмерные комиссии. Это решение касается миллионов покупателей, совершавших покупки в тот период — в том числе и тех, кто пользовался не только картами Mastercard, но и, например, Visa.

Теперь Mastercard обязана вернуть часть полученной прибыли. Подать заявку на компенсацию могут все, кто проживал в Англии, Уэльсе или Северной Ирландии минимум три месяца в период с 1997 по 2008 год, а также жители Шотландии, проживавшие там с 1992 по 2008 год не менее трёх месяцев. Кроме того, заявитель должен был быть не младше 16 лет на момент покупок — то есть речь идёт о людях, родившихся до 22 марта 1992 года.

Размер компенсации будет зависеть от числа обратившихся. Если подадут заявки менее 2,2 миллиона человек, каждый получит около 90 долларов. Если желающих окажется больше, сумма на одного человека составит примерно 58 долларов. Это сделано для справедливого распределения доступных средств.

Это дело еще раз подчёркивает, насколько сложными и непрозрачными могут быть системы безналичной оплаты. Когда торговцы сталкиваются с высокими комиссиями, они редко платят их из своего кармана — чаще всего они просто повышают цены. Таким образом, каждый, кто покупал продукты, одежду или электронику в тот период, мог неосознанно оплатить эти скрытые сборы, пишет elcabildo. org.

Уточнения

Компенсация — финансовое возмещение ущерба.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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