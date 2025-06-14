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Не только вкус и качество: современным ценителям продукции важно знать, как производят шампанское

1:09
Экономика

Потребление шампанского снижается из-за экономической неопределенности и уменьшения спроса на предметы роскоши. Молодежь, особенно поколение Z, всё чаще выбирает безалкогольные напитки и коктейли.

Шампанское
Фото: flickr.com by Pressestelle BFK Urfahr-Umgebung, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шампанское

 Прогнозируется, что в 2025 году доход венгерского рынка шампанского достигнет 50,9 миллиона долларов, из которых 31,5 миллиона долларов будет приходиться на розничные продажи, а 19,4 миллиона долларов — на местное гостеприимство. В 2023 году производство в Венгрии составило 15,16 миллиона литров, из которых 13,92 миллиона литров было продано, а 29% продукции экспортировано.

Сера Михаэль, владелица завода шампанских вин Эстерхази, отметила растущий интерес к технологиям производства шампанского и качеству английского игристого вина. Люди всё чаще интересуются не только вкусом, но и процессом производства, пишет agrarszektor.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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