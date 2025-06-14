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Финансовые схемы через мобильные переводы: Казахстан усиливает контроль

1:38
Экономика

В Казахстане усиливаются меры контроля за мобильными переводами и финансами граждан.

Пожилая женщина в шляпе
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина в шляпе

Власти планируют ввести контроль за балансом мобильных телефонов, который использовался для обхода налогового надзора. Операторы связи позволяют переводить деньги с баланса на банковские карты, что создало серую зону для схем.

Эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев рассказал, что ранее деньги зачислялись на баланс телефона через бонусы и кэшбэки, что позволяло обходить контроль. Баланс телефона не подлежит аресту, в отличие от банковских счетов, поэтому многие использовали это в своих интересах.

Казанцев отметил, что внедрение ежедневного мониторинга счетов связано с устаревшими инициативами, такими как закон о 100 поступлениях от разных лиц за три месяца. Он считает, что контроль за одинаковыми поступлениями поможет выявлять скрытие доходов и отмывание денег, анализируя совокупность транзакций. Например, если деньги поступают и сразу же снимаются наличными, это может вызвать подозрения.

Система будет автоматически сигнализировать финмониторинг, основываясь на параметрах совокупности транзакций. Однако Казанцев уверен, что схемы контроля публиковать не будут, чтобы злоумышленники не могли адаптироваться под них.

Что касается переводов родственникам, налоговые органы не заинтересованы в мелких переводах, но крупные суммы будут проверяться, особенно если есть подозрения в скрытии доходов, пишет digitalbusiness.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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