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Правила жарки шашлыка: как избежать штрафа до 60 тысяч рублей

1:09
Экономика

Экономист и юридический консультант Алена Яковлева предупредила, что штраф за неправильную жарку шашлыка на даче может достигать 60 тысяч рублей.

Шашлык с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шашлык с овощами

По ее словам, открытый огонь разрешается использовать только на расстоянии не менее 15 метров от зданий, а мангал можно устанавливать на расстоянии 5 метров.

Важно разводить огонь на площадках, очищенных до минерального слоя почвы, а противопожарная полоса должна составлять как минимум полметра. Место для костра должно находиться минимум в 50 метрах от зданий, но при использовании мангала это расстояние сокращается вдвое.

Яковлева также отметила, что за нарушения правил разведения костра на участке могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае введения особого режима пожарной опасности он может вырасти до 60 тысяч. Кроме того, несоблюдение противопожарных правил в лесу может привести к штрафам до 30 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара — до 60 тысяч, пишет "Прайм".

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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