Правила жарки шашлыка: как избежать штрафа до 60 тысяч рублей

Экономист и юридический консультант Алена Яковлева предупредила, что штраф за неправильную жарку шашлыка на даче может достигать 60 тысяч рублей.
По ее словам, открытый огонь разрешается использовать только на расстоянии не менее 15 метров от зданий, а мангал можно устанавливать на расстоянии 5 метров.
Важно разводить огонь на площадках, очищенных до минерального слоя почвы, а противопожарная полоса должна составлять как минимум полметра. Место для костра должно находиться минимум в 50 метрах от зданий, но при использовании мангала это расстояние сокращается вдвое.
Яковлева также отметила, что за нарушения правил разведения костра на участке могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае введения особого режима пожарной опасности он может вырасти до 60 тысяч. Кроме того, несоблюдение противопожарных правил в лесу может привести к штрафам до 30 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара — до 60 тысяч, пишет "Прайм".
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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