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Россия и ОАЭ связаны полусотней рейсов — и дело не только в туризме

1:36
Экономика

Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Объединённые Арабские Эмираты в обычном режиме. Несмотря на изменения в международной обстановке и необходимость корректировать маршруты, сообщения между странами остаются стабильными.

ОАЭ Самолёт
Фото: Emirates Airbus A340-300; A6-ERQ@ZRH;26.02.2008/502bc by Aero Icarus from Zürich, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/6.0/
ОАЭ Самолёт

Полсотни рейсов и пять перевозчиков

Между Россией и ОАЭ курсируют самолёты пяти отечественных авиакомпаний. Частота полётов — примерно 50 рейсов в неделю. Это позволяет сохранять устойчивый пассажиропоток и стабильное сообщение, несмотря на внешние обстоятельства.

Билеты доступны

Пассажиры по-прежнему могут без проблем приобрести билеты в оба направления. Это подтверждают представители Росавиации, отмечая, что спрос остаётся высоким, а сервис — на уровне.

Маршруты — с учётом обстановки

Важно отметить: российские перевозчики оперативно адаптируют схемы полётов, обходя воздушные пространства, представляющие потенциальную угрозу. В частности, новые маршруты не проходят через территорию Израиля и Ирана. Все действия согласуются с профильными ведомствами, которые контролируют изменения в расписании и обеспечивают безопасность пассажиров.

Контроль — на высшем уровне

Росавиация внимательно следит за изменениями маршрутов и графиков. Особое внимание уделяется безопасности, ведь она остаётся абсолютным приоритетом. Поэтому каждый полёт — это результат слаженной работы авиакомпаний и государственных структур.

Уточнения

Тури́стский маршру́т — путь следования туристов, имеющих целью посещение исторических и культурных памятников, природных ландшафтов, объектов в культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных целях.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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