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Больше кружков и выше зарплаты: что дают образовательные комплексы в Ярославской области

2:24
Экономика

Что происходит, когда школы и детские сады объединяются в одно учреждение? В Ярославской области уже есть ответ: качественное образование и рост зарплат.

Ярославль
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ярославль

Новая структура — без потерь для учеников

В регионе завершили создание шести образовательных комплексов — в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. Несмотря на масштабные преобразования, дети продолжают ходить в те же здания, сохраняются педагогические подходы, а любимые учителя — на своих местах.

Деньги — в дело: зарплаты и оборудование

"Вся полученная при объединении экономия остаётся в комплексах. Эти средства идут на повышение зарплат и на развитие инфраструктуры — от техники для уборки до открытия новых кружков.", — подчеркнул Губернатор Михаил Евраев.

Технический персонал — в приоритете

Особое внимание — поддержке персонала. У нянь и обслуживающих работников зарплаты выросли на 45–60%. Это реальные цифры, которые ощутили на себе сотрудники.

Из администраторов — в педагоги

Учителя не только сохранили свои места, но и пополнили ряды — многие бывшие администраторы перешли в педагоги. Например, в Рыбинске 29 из 41 заместителя директора стали учителями, в Переславле — 10 из 19, в Ярославле — 14 из 35.

Сокращения минимальны, помощь — на старте

Сокращения затронули только административный персонал — менее 10%. Службы занятости уже работают над трудоустройством этих людей на новые позиции.

"Рост зарплат технического персонала влияет на общую среднюю зарплату по региону. А значит, это повлияет и на дальнейший рост оплаты труда педагогов", — отметил Евраев.

Новые возможности для детей

Комплексы не только экономят средства, но и дают возможности. Введены дополнительные группы продленного дня, профильные классы, секции и кружки, которые доступны всем ученикам внутри объединений.

Эффективный опыт — на всю область

Успешный опыт из шести комплексов планируют масштабировать на весь регион. Так создаются равные возможности — как для детей, так и для специалистов в образовании.

Уточнения

Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.

Компете́нция (лат. competentia "согласие; соразмерность" от competere "соответствовать, подходить") — круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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