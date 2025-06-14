Заработки рыбаков растут: как Мурманская область обгоняет почти всю Россию

По итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата в Мурманской области в сфере "Рыболовство" осталась на уровне 258,2 тыс. рублей, как и в прошлом году.
Этот показатель уступает лишь Магаданской области, где зарплата составляет 262,7 тыс. рублей, согласно данным Росстата, проанализированным Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота.
Оплата труда рыбаков в Мурманской области в 2,3 раза выше средней зарплаты в регионе, которая составляет 113,6 тыс. рублей.
В целом по России среднемесячный доход в рыбной отрасли за первый квартал 2025 года вырос на 18,3% по сравнению с прошлым годом и составил 185,1 тыс. рублей. Это в два раза выше среднего уровня по всей экономике России, который составляет 92,3 тыс. рублей. Темп роста в рыболовстве опередил общероссийский почти на четыре процентных пункта, что делает эту отрасль второй по уровню зарплат, уступая только "Финансам и страхованию", пишет РБК.
Флот (от фр. flotte) — крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа, как правило, под единым командованием.
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