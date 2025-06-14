Заработки рыбаков растут: как Мурманская область обгоняет почти всю Россию

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата в Мурманской области в сфере "Рыболовство" осталась на уровне 258,2 тыс. рублей, как и в прошлом году.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info судно

Этот показатель уступает лишь Магаданской области, где зарплата составляет 262,7 тыс. рублей, согласно данным Росстата, проанализированным Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота.

Оплата труда рыбаков в Мурманской области в 2,3 раза выше средней зарплаты в регионе, которая составляет 113,6 тыс. рублей.

В целом по России среднемесячный доход в рыбной отрасли за первый квартал 2025 года вырос на 18,3% по сравнению с прошлым годом и составил 185,1 тыс. рублей. Это в два раза выше среднего уровня по всей экономике России, который составляет 92,3 тыс. рублей. Темп роста в рыболовстве опередил общероссийский почти на четыре процентных пункта, что делает эту отрасль второй по уровню зарплат, уступая только "Финансам и страхованию", пишет РБК.

Уточнения

Флот (от фр. flotte) — крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа, как правило, под единым командованием.





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