Золотая доля Трампа? Японская Nippon Steel инвестирует 11 млрд в US Steel

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп подписал указ, который открывает путь для японской компании Nippon Steel инвестировать в US Steel, при условии соблюдения "соглашения о национальной безопасности".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info сталь

В указе не раскрыты детали этого соглашения, но компании заявили, что к 2028 году будет вложено около 11 миллиардов долларов, а правительство США получит право вето, известное как "золотая доля", для защиты национальных интересов.

Трамп отметил, что как президент будет иметь "полный контроль" над действиями US Steel в рамках этих инвестиций и что сделка сохранит "51% собственности за американцами". Японская компания предложила почти 15 миллиардов долларов для приобретения US Steel, но слияние было отложено из-за опасений по поводу национальной безопасности.

В приказе также упоминается, что проверка Комитета по иностранным инвестициям в США выявила потенциальные угрозы национальной безопасности, но они могут быть минимизированы с помощью соглашения. Однако не уточняется, в чем конкретно заключается эта угроза, передает The Guardian.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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