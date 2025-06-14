Многие сотрудники в Японии работают по минимуму — в чём причина

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование, проведенное японской рекрутинговой компанией Mynavi, выявило, что 45% штатных сотрудников в Японии ограничиваются лишь выполнением базовых обязанностей.

Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ япония японцы

В опросе, результаты которого были опубликованы на прошлой неделе, участвовало 3000 человек в возрасте от 20 до 59 лет. Примечательно, что 46,7% респондентов в возрасте от 20 лет разделяют данную позицию. Это говорит о растущем тренде среди молодых специалистов, отдающих предпочтение гармонии между работой и личной жизнью, пишет Japan Daily.

Ранее сообщалось, что Япония стоит на пороге изменений в отношении к любимому продукту — рису, который всегда был в центре ее культуры и экономики.

Однако сегодня национальный продукт сталкивается с серьезными вызовами: неурожайными годами, резким ростом цен и конкуренцией с более дешевым импортом из США, Южной Кореи. К "заграничным версиям" риса японские покупатели относятся с недоверием.

Уточнения

Гармо́ния (др.-греч. ἁρμονία, лат. harmonia — связь, соединение, соответствие, соотношение, от др.-греч. ἁρμόζω — прилаживать, подгонять, а также лат. coaptatio, convenientia) в философско-эстетическом смысле — согласование разнородных и даже противоположных (конфликтных) элементов, слаженность целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей (например, в музыке — консонанса и диссонанса). Противоположность хаоса.





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