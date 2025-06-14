Терминалы закроются: как это изменит рынок СПГ в Европе

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия планирует полностью запретить европейским терминалам сжиженного природного газа (СПГ) обслуживать российских клиентов с 1 января 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Возможна отсрочка до 17 июня 2026 года для уже существующих краткосрочных контрактов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект постановления, который будет обнародован 17 июня.

Кроме того, Еврокомиссия хочет обязать европейские компании раскрывать ключевые параметры контрактов на поставки российского СПГ, включая даты, сроки, объемы поставок и конечных получателей.

Для того чтобы эти нормы вступили в силу, их необходимо одобрить всем странам Евросоюза. Однако Венгрия и Словакия уже заявили, что заблокируют эти предложения, если Еврокомиссия не предоставит исключения, обеспечивающие энергобезопасность этих стран, пишет ТАСС.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.





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