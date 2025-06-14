Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замороженные активы и новые ограничения: как ЕС давит на Россию
Коровы в моде, и это не шутка: это принт вернулся и захватывает гардеробы инфлюенсеров
6 видов приседаний, которые сжигают жир эффективнее бега
Средневековье по-фламандски: скрытое место рядом с Брюгге, где можно перезагрузиться
Яблоня зацветёт, как никогда: три зелёных соседа, которые творят чудеса в саду
Сочная, как будто из ресторана: курица в этом маринаде больше никогда не будет сухой
Зверь из легенд снова на свободе? Жители Колорадо боятся выходить ночью из дома
Планета задохнулась от нового воздуха: в истории Земли был момент, который всё перевернул
Хуже, чем спать в линзах: одна водная процедура — и зрение не вернуть

Терминалы закроются: как это изменит рынок СПГ в Европе

1:01
Экономика

Еврокомиссия планирует полностью запретить европейским терминалам сжиженного природного газа (СПГ) обслуживать российских клиентов с 1 января 2026 года.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Возможна отсрочка до 17 июня 2026 года для уже существующих краткосрочных контрактов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект постановления, который будет обнародован 17 июня.

Кроме того, Еврокомиссия хочет обязать европейские компании раскрывать ключевые параметры контрактов на поставки российского СПГ, включая даты, сроки, объемы поставок и конечных получателей.

Для того чтобы эти нормы вступили в силу, их необходимо одобрить всем странам Евросоюза. Однако Венгрия и Словакия уже заявили, что заблокируют эти предложения, если Еврокомиссия не предоставит исключения, обеспечивающие энергобезопасность этих стран, пишет ТАСС.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут
Садоводство, цветоводство
Подкормка, от которой петунии взрываются бутонами — и готовится она за 10 минут Аудио 
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Замороженные активы и новые ограничения: как ЕС давит на Россию
Коровы в моде, и это не шутка: это принт вернулся и захватывает гардеробы инфлюенсеров
6 видов приседаний, которые сжигают жир эффективнее бега
Средневековье по-фламандски: скрытое место рядом с Брюгге, где можно перезагрузиться
Яблоня зацветёт, как никогда: три зелёных соседа, которые творят чудеса в саду
Сочная, как будто из ресторана: курица в этом маринаде больше никогда не будет сухой
Зверь из легенд снова на свободе? Жители Колорадо боятся выходить ночью из дома
Планета задохнулась от нового воздуха: в истории Земли был момент, который всё перевернул
Хуже, чем спать в линзах: одна водная процедура — и зрение не вернуть
Не выкидывайте это при ремонте — в новом интерьере будет смотреться как из журнала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.