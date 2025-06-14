Беспошлинный экспорт: как Китай собирается изменить будущее Африки

Китай собирается подписать новое торгово-экономическое соглашение с 53 африканскими странами, которое отменит пошлины на их продукцию.
Об этом стало известно из заявления министерства иностранных дел КНР после встречи с главами МИД африканских стран в городе Чанша (провинция Хунань).
Ранее Китай предлагал беспошлинный ввоз для 33 наименее развитых стран Африки, а новое соглашение уравняет их с государствами со средним уровнем дохода, такими как Кения, Египет и ЮАР. КНР также пообещала принять дополнительные меры для поддержки наименее развитых стран, включая обучение и маркетинг.
Эта инициатива поможет сбалансировать торговлю между Китаем и африканскими государствами, которая в настоящее время сильно перекошена в пользу Китая, с положительным сальдо в $62 миллиарда в 2024 году, пишет РГ.
Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
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