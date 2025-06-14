Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ливень как из ведра, а дворники не справляются: как подготовиться к грозе, чтобы не стать пешеходом
Крем может всё испортить: как не угробить кожу из-за банальной ошибки
Не поздно: способы сохранить густоту волос, если тревожные звоночки уже есть
Пол-литра под каждый куст — и клубника начинает плодоносить как сумасшедшая
Пока все варят варенье, вы экономите: когда покупать клубнику выгоднее всего
Хаски похож на волка, но только снаружи: в чём ключевые отличия
Гены реагируют на шаги: неожиданный поворот в борьбе с Альцгеймером
Обнимаю, твоя бывшая: сваха разгадала тайный смысл обращения Веры Сотниковой к Владимиру Кузьмину
Жесткость и наполнитель матраса: 4 правила выбора, чтобы ваш сон был сладким

Беспошлинный экспорт: как Китай собирается изменить будущее Африки

0:59
Экономика

Китай собирается подписать новое торгово-экономическое соглашение с 53 африканскими странами, которое отменит пошлины на их продукцию.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

Об этом стало известно из заявления министерства иностранных дел КНР после встречи с главами МИД африканских стран в городе Чанша (провинция Хунань). 

Ранее Китай предлагал беспошлинный ввоз для 33 наименее развитых стран Африки, а новое соглашение уравняет их с государствами со средним уровнем дохода, такими как Кения, Египет и ЮАР. КНР также пообещала принять дополнительные меры для поддержки наименее развитых стран, включая обучение и маркетинг.

Эта инициатива поможет сбалансировать торговлю между Китаем и африканскими государствами, которая в настоящее время сильно перекошена в пользу Китая, с положительным сальдо в $62 миллиарда в 2024 году, пишет РГ.

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг (от англ. marketing «рыночная деятельность») — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили
Домашние животные
Вот почему кошки кусают руки — даже если вы их только гладили Аудио 
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Экономика и бизнес
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно Аудио 
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Последние материалы
Крем может всё испортить: как не угробить кожу из-за банальной ошибки
Не поздно: способы сохранить густоту волос, если тревожные звоночки уже есть
Пол-литра под каждый куст — и клубника начинает плодоносить как сумасшедшая
Пока все варят варенье, вы экономите: когда покупать клубнику выгоднее всего
Хаски похож на волка, но только снаружи: в чём ключевые отличия
Гены реагируют на шаги: неожиданный поворот в борьбе с Альцгеймером
Обнимаю, твоя бывшая: сваха разгадала тайный смысл обращения Веры Сотниковой к Владимиру Кузьмину
Жесткость и наполнитель матраса: 4 правила выбора, чтобы ваш сон был сладким
Новый маршрут на Ибицу грозит обострить туристический кризис
60-летний Кевин Леврон показал форму: вот как выглядит легенда бодибилдинга сегодня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.