США не готовы снизить потолок цен на российскую нефть? Европа в тисках

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты не отказываются от своей позиции, согласно которой установление более низкого потолка цен на российскую нефть неприемлемо.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Это ставит под сомнение надежды европейских стран на достижение консенсуса по этому вопросу на предстоящем саммите "Большой семерки" в Канаде.

Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Европейский Союз и Великобритания стремятся снизить предельную цену на российскую нефть с текущих 60 долларов за баррель до 45 долларов, чтобы ограничить доходы России от продажи нефти.

Следует отметить, что цены на нефть демонстрируют рост, поскольку атаки Израиля на Иран усиливают опасения относительно расширения масштабов конфликта, пишет Bloomberg.

Уточнения

Америка́нский нефтяно́й ба́ррель — единица измерения объёма нефти, равная 42 галлонам или 158,987 литра. Баррель для измерения прочих жидкостей в Америке вмещает только 31,5 галлона. На мировом рынке нефти (в отличие от внутрироссийского, где нефть продаётся тоннами) баррель используется в качестве основной единицы измерения, и цена на основные мировые марки нефти устанавливается в долларах за баррель.





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