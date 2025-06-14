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Бренды или нет? Почему покупатели отказываются от раскрученных марок

1:54
Экономика

В условиях роста цен покупатели все чаще отдают предпочтение товарам без бренда, стремясь сэкономить.

в магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в магазине

Сильвен Шарлебуа, профессор Университета Далхаузи, подчеркивает, что дорогая упаковка не всегда гарантирует превосходное качество. Иногда товары в простой упаковке оказываются более выгодным и качественным выбором.

Киндра Холли, автор кулинарных книг, использует продукты из обычных магазинов в своих рецептах, считая, что разница с брендовыми аналогами не так существенна. Она отмечает, что, хотя некоторым брендам она доверяет за стабильность, в целом она не проявляет особой приверженности определенным торговым маркам.

Универсальные бренды, также известные как "частные марки" или "бренды магазинов", набирают популярность, поскольку потребители сталкиваются с увеличением цен на продукты питания.

Элизабет Шваб из Чикагской школы отмечает аналогичную тенденцию в потребительском поведении, когда люди все чаще выбирают небрендовые товары из-за экономических и социальных факторов.

Дефицит товаров во время пандемии заставил многих потребителей попробовать альтернативные бренды, и они обнаружили, что качество обычных продуктов во многих категориях практически не уступает брендовым аналогам.

Шарлебуа также отмечает, что потребители стали более чувствительны к ценам, но это не обязательно означает снижение требований к качеству. Многие товары  практически не отличаются от национальных брендов, особенно в отношении основных продуктов, таких как макароны, консервы и молочные продукты.

Холли подчеркивает, что качество стандартных версий значительно улучшилось, и сегодня они часто не уступают известным брендам по вкусу и текстуре, пишет nypost.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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