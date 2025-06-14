Темпы роста на дне: почему мировая экономика замедляется

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всемирный банк скорректировал свой прогноз, снизив ожидаемый рост мировой экономики на 2025 год до 2,3%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в январском прогнозе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Согласно заявлению организации, текущий год может ознаменоваться самым медленным ростом глобальной экономики со времен финансового кризиса 2008 года, исключая периоды "полномасштабных глобальных рецессий", вызванных кризисом 2009 года и пандемией COVID-19 в 2020 году, как сообщает Bloomberg. Усиление торговых противоречий и неопределенность в экономической политике стали причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения почти для 70% экономик, включая США и страны Европы.

Хотя Всемирный банк не прогнозирует глобальную рецессию, он предупреждает, что средние темпы роста мировой экономики к 2027 году могут составить 2,5%, что является самым низким показателем за десятилетия, начиная с 1960-х годов. В отчете банка отмечается, что в 2025 году рост мировой торговли замедлится до 1,8% по сравнению с 3,4% в предыдущем году. Ожидается, что глобальная инфляция составит в среднем 2,9%, превышая допандемийный уровень из-за повышения тарифов и напряженности на рынках труда, пишет РБК.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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