Темпы роста на дне: почему мировая экономика замедляется

Всемирный банк скорректировал свой прогноз, снизив ожидаемый рост мировой экономики на 2025 год до 2,3%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в январском прогнозе.
Согласно заявлению организации, текущий год может ознаменоваться самым медленным ростом глобальной экономики со времен финансового кризиса 2008 года, исключая периоды "полномасштабных глобальных рецессий", вызванных кризисом 2009 года и пандемией COVID-19 в 2020 году, как сообщает Bloomberg. Усиление торговых противоречий и неопределенность в экономической политике стали причиной пересмотра прогнозов в сторону понижения почти для 70% экономик, включая США и страны Европы.
Хотя Всемирный банк не прогнозирует глобальную рецессию, он предупреждает, что средние темпы роста мировой экономики к 2027 году могут составить 2,5%, что является самым низким показателем за десятилетия, начиная с 1960-х годов. В отчете банка отмечается, что в 2025 году рост мировой торговли замедлится до 1,8% по сравнению с 3,4% в предыдущем году. Ожидается, что глобальная инфляция составит в среднем 2,9%, превышая допандемийный уровень из-за повышения тарифов и напряженности на рынках труда, пишет РБК.
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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