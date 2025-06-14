2027 год станет переломным: Евросоюз готовится к полному отказу от российского газа

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне Еврокомиссия планирует представить законопроект, предусматривающий поэтапное прекращение импорта российского газа в страны ЕС к 2027 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что обсуждения вокруг этого проекта являются обычной практикой.

"Мы завершаем работу над законодательной инициативой по прекращению поставок газа из России. Обсуждения и дебаты по предложенной дорожной карте шли на протяжении всего мая, и это нормальная часть рабочего процесса в ЕС", — подчеркнула пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы о возможном сопротивлении Венгрии и её намерениях сорвать планы.

Итконен подтвердила, что презентация законопроекта запланирована на июнь.

"Пока предложение не представлено, комментировать его содержание, значение и способы достижения поэтапного прекращения поставок преждевременно. Мы сможем это сделать, когда документ будет готов", — добавила она.

Еврокомиссия заявила 6 мая о намерении прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года посредством поэтапного и скоординированного подхода.

В коммюнике, выпущенном в Страсбурге в связи с презентацией "дорожной карты" по прекращению российского энергетического импорта, говорилось, что "особое внимание будет уделено предотвращению новых контрактов с поставщиками российского газа (как трубопроводного, так и СПГ) и прекращению существующих спотовых контрактов к концу 2025 года". ЕК также предложила прекратить весь оставшийся импорт российского газа к концу 2027 года, согласно "Интерфакс".

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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