2027 год станет переломным: Евросоюз готовится к полному отказу от российского газа

В июне Еврокомиссия планирует представить законопроект, предусматривающий поэтапное прекращение импорта российского газа в страны ЕС к 2027 году.
Представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что обсуждения вокруг этого проекта являются обычной практикой.
"Мы завершаем работу над законодательной инициативой по прекращению поставок газа из России. Обсуждения и дебаты по предложенной дорожной карте шли на протяжении всего мая, и это нормальная часть рабочего процесса в ЕС", — подчеркнула пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы о возможном сопротивлении Венгрии и её намерениях сорвать планы.
Итконен подтвердила, что презентация законопроекта запланирована на июнь.
"Пока предложение не представлено, комментировать его содержание, значение и способы достижения поэтапного прекращения поставок преждевременно. Мы сможем это сделать, когда документ будет готов", — добавила она.
Еврокомиссия заявила 6 мая о намерении прекратить весь импорт российского газа в ЕС к концу 2027 года посредством поэтапного и скоординированного подхода.
В коммюнике, выпущенном в Страсбурге в связи с презентацией "дорожной карты" по прекращению российского энергетического импорта, говорилось, что "особое внимание будет уделено предотвращению новых контрактов с поставщиками российского газа (как трубопроводного, так и СПГ) и прекращению существующих спотовых контрактов к концу 2025 года". ЕК также предложила прекратить весь оставшийся импорт российского газа к концу 2027 года, согласно "Интерфакс".
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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