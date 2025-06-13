Экспорт России достиг рекорда: 330 миллиардов долларов несмотря на ограничения

Вопреки семнадцати пакетам санкций, введенным Европейским союзом, Россия в прошедшем году увеличила объем своего экспорта приблизительно на 20%, достигнув отметки около 330 миллиардов долларов.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на аналитический отчет Института немецкой экономики в Кёльне (IW).

Подчеркивается, что в связи с введенными западными ограничениями, Россия существенно активизировала торговые связи со странами глобального Юга. Крупнейшими импортерами российской нефти и газа стали Индия и Китай. Заметно возросли поставки российских товаров в такие страны, как Бразилия, Израиль и Турция, а также в государство-член ЕС — Венгрию.

Ранее Федеральное статистическое управление Германии обнародовало данные, согласно которым страны Европейского союза, несмотря на действующие антироссийские санкции, в 2024 году импортировали из России нефть и газ на общую сумму 21,3 миллиарда евро, что составляет 59,1% от совокупного объема импорта из России в ЕС, пишет ТАСС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.