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Экспорт России достиг рекорда: 330 миллиардов долларов несмотря на ограничения

Экономика

Вопреки семнадцати пакетам санкций, введенным Европейским союзом, Россия в прошедшем году увеличила объем своего экспорта приблизительно на 20%, достигнув отметки около 330 миллиардов долларов.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на аналитический отчет Института немецкой экономики в Кёльне (IW).

Подчеркивается, что в связи с введенными западными ограничениями, Россия существенно активизировала торговые связи со странами глобального Юга. Крупнейшими импортерами российской нефти и газа стали Индия и Китай. Заметно возросли поставки российских товаров в такие страны, как Бразилия, Израиль и Турция, а также в государство-член ЕС — Венгрию.

Ранее Федеральное статистическое управление Германии обнародовало данные, согласно которым страны Европейского союза, несмотря на действующие антироссийские санкции, в 2024 году импортировали из России нефть и газ на общую сумму 21,3 миллиарда евро, что составляет 59,1% от совокупного объема импорта из России в ЕС, пишет ТАСС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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