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Налоговый вычет за детский лагерь: что известно о новой льготе?

1:24
Экономика

В последнее время среди родителей активно обсуждается возможное введение налогового вычета за путевки в детские лагеря.

Дети
Фото: Freepik by pressfoto
Дети

Эта инициатива появилась на фоне значительного подорожания детского отдыха — за прошлый год цены выросли примерно на 30%, сделав такие поездки недоступными для многих семей. Журналисты "Нового дела" решили проверить эту информацию.

Что известно на данный момент?

В Министерстве труда и социальной защиты РФ официально подтвердить информацию не смогли, посоветовав обратиться к авторам законопроекта. Однако в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей сообщили, что соответствующее предложение действительно внесено на рассмотрение.

Согласно документу, планируется расширить перечень налоговых вычетов, включив в них расходы на детский отдых — по аналогии с уже существующими вычетами на медицину, образование и покупку жилья.

Почему это важно?

Если инициатива будет принята, она может стать существенной поддержкой для семей с детьми. Особенно актуально это для родителей, чьи дети нуждаются в оздоровительном отдыхе, но не имеют права на бесплатные путевки.

Однако пока рано говорить о конкретных сроках и условиях — законопроект находится на ранней стадии рассмотрения.

Уточнения

Детский лагерь — организация отдыха детей и оздоровления, в которую направляются дети в период каникул или иной период, предусмотренный режимом функционирования организации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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