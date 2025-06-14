Новая формула пенсий с 2025 года: как рассчитать свои выплаты?

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, с 2025 года расчет страховой пенсии будет осуществляться по новой формуле.

Фото: https://www.freepik.com by stockking Бабушка

Основой для вычислений станут индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), которые будут умножаться на стоимость одного балла с добавлением фиксированной выплаты. Например, при накопленных 70 баллах размер пенсии составит около 18 300 рублей.

Для получения права на пенсию в 2025 году необходимо выполнить два ключевых условия: иметь минимум 30 пенсионных баллов и страховой стаж не менее 15 лет. Возраст выхода на пенсию будет определяться по переходной шкале, утвержденной законодательством, и зависит от даты рождения гражданина.

Гаврилов подчеркивает важность использования только официальных данных при расчетах будущей пенсии. Актуальную информацию можно найти в федеральных законах, а также в публикациях Социального фонда и правительства России, пишет RT.

Эти источники помогут гражданам, приближающимся к пенсионному возрасту, более точно спрогнозировать свои будущие выплаты.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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