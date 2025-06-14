Резкий рост тарифов на электроэнергию: причины и последствия для россиян

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля россиян ждет значительное повышение тарифов на электроэнергию — в среднем на 12,6%, что более чем в три раза превышает текущий уровень инфляции в 3,6%. Для предприятий и бизнеса рост окажется еще более существенным.

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Эти меры стали следствием масштабного недофинансирования энергетического комплекса страны. По данным Минэнерго, представленным в 2024 году и уточненным в апреле 2025-го, на модернизацию и строительство объектов генерации до 2042 года требуется свыше 40 трлн рублей, а на развитие электросетевого хозяйства — еще 16 трлн рублей.

Как пояснил зампред комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич, вся эта финансовая нагрузка в конечном счете ложится на плечи потребителей. При этом предлагаемые меры поддержки энергокомпаний практически не предусматривают альтернативных источников финансирования, кроме как за счет роста тарифов.

Особую тревогу вызывает тот факт, что повышение цен на электроэнергию происходит на фоне и без того сложной экономической ситуации, когда по итогам года инфляция может превысить 8%, пишет "РГ".

Для рядовых граждан это означает существенное увеличение коммунальных платежей, что особенно больно ударит по бюджетам малообеспеченных семей. Бизнес же столкнется с ростом производственных издержек, что может привести к дальнейшему удорожанию товаров и услуг.

Вопрос эффективности таких мер остается открытым — смогут ли они действительно решить системные проблемы энергетики или просто станут дополнительным бременем для экономики.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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