Как правильно подписывать переводы, чтобы не попасть на проверку: новый закон

Банковские переводы между картами физических лиц стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако мало кто задумывается, что безобидный на первый взгляд комментарий к переводу может стать причиной серьезных проблем.
Как поясняет декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, это связано с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, который обязывает банки отслеживать подозрительные операции для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Автоматизированные системы банков анализируют не только суммы и частоту переводов, но и их текстовые описания. Особую опасность представляют фразы, которые можно интерпретировать как коммерческую деятельность: "за товар", "услуги", "аренда", "предоплата".
Даже безобидное "долг" без дополнительных пояснений может вызвать вопросы у системы мониторинга. Проблемы могут возникнуть и при попытке быть слишком конкретным — указание названий товаров или услуг часто воспринимается как признак предпринимательской деятельности, пишет "Газета.Ру".
Чтобы избежать ненужных проверок и возможной блокировки счета, эксперты рекомендуют придерживаться простых и нейтральных формулировок. Наиболее безопасными вариантами являются: "подарок", "личные нужды", "возврат долга", "взаимопомощь".
Важно избегать любой коммерческой терминологии и двусмысленных выражений. Если перевод действительно связан с бизнес-операциями, лучше использовать специальные сервисы для предпринимателей или указывать точное назначение платежа в соответствии с требованиями банка.
Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.
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