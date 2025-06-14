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Как правильно подписывать переводы, чтобы не попасть на проверку: новый закон

1:50
Экономика

Банковские переводы между картами физических лиц стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако мало кто задумывается, что безобидный на первый взгляд комментарий к переводу может стать причиной серьезных проблем.

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

Как поясняет декан юридического факультета НИУ ВШЭ  Вадим Виноградов, это связано с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, который обязывает банки отслеживать подозрительные операции для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Какие формулировки могут вызвать подозрения?

Автоматизированные системы банков анализируют не только суммы и частоту переводов, но и их текстовые описания. Особую опасность представляют фразы, которые можно интерпретировать как коммерческую деятельность: "за товар", "услуги", "аренда", "предоплата".

Даже безобидное "долг" без дополнительных пояснений может вызвать вопросы у системы мониторинга. Проблемы могут возникнуть и при попытке быть слишком конкретным — указание названий товаров или услуг часто воспринимается как признак предпринимательской деятельности, пишет "Газета.Ру".

Как правильно оформлять переводы между физическими лицами?

Чтобы избежать ненужных проверок и возможной блокировки счета, эксперты рекомендуют придерживаться простых и нейтральных формулировок. Наиболее безопасными вариантами являются: "подарок", "личные нужды", "возврат долга", "взаимопомощь".

Важно избегать любой коммерческой терминологии и двусмысленных выражений. Если перевод действительно связан с бизнес-операциями, лучше использовать специальные сервисы для предпринимателей или указывать точное назначение платежа в соответствии с требованиями банка.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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