Как правильно подписывать переводы, чтобы не попасть на проверку: новый закон

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банковские переводы между картами физических лиц стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако мало кто задумывается, что безобидный на первый взгляд комментарий к переводу может стать причиной серьезных проблем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковская карта

Как поясняет декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, это связано с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, который обязывает банки отслеживать подозрительные операции для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Какие формулировки могут вызвать подозрения?

Автоматизированные системы банков анализируют не только суммы и частоту переводов, но и их текстовые описания. Особую опасность представляют фразы, которые можно интерпретировать как коммерческую деятельность: "за товар", "услуги", "аренда", "предоплата".

Даже безобидное "долг" без дополнительных пояснений может вызвать вопросы у системы мониторинга. Проблемы могут возникнуть и при попытке быть слишком конкретным — указание названий товаров или услуг часто воспринимается как признак предпринимательской деятельности, пишет "Газета.Ру".

Как правильно оформлять переводы между физическими лицами?

Чтобы избежать ненужных проверок и возможной блокировки счета, эксперты рекомендуют придерживаться простых и нейтральных формулировок. Наиболее безопасными вариантами являются: "подарок", "личные нужды", "возврат долга", "взаимопомощь".

Важно избегать любой коммерческой терминологии и двусмысленных выражений. Если перевод действительно связан с бизнес-операциями, лучше использовать специальные сервисы для предпринимателей или указывать точное назначение платежа в соответствии с требованиями банка.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.



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