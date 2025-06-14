Замороженные активы и новые ограничения: как ЕС давит на Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что американская сторона проанализировала российские и украинские предложения и сформировала единый перечень условий урегулирования.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

По его словам, этот документ может стать основой для будущих переговоров. США рассматривают его как перспективный шаг к возможному политическому решению конфликта.

В то время как США говорят о дипломатических вариантах, европейские страны продолжают курс на давление. Министры иностранных дел пяти государств и глава дипломатии ЕС заявили о готовности ужесточить санкции против России, включая новые ограничения в энергетике и банковском секторе.

Кроме того, Евросоюз подтвердил намерение удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока Москва не прекратит военные действия и не компенсирует ущерб Украине.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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