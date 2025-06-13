Пивной бум в России: Европа увеличивает экспорт на четверть

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле экспорт пива и вина в Россию от стран Евросоюза увеличился на целую четверть по сравнению с мартом, достигнув многомесячных максимумов.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пивная тарелка

Так, в Россию было поставлено 786 тысяч тонн пива — это на 25% больше, чем месяцем ранее и наивысший показатель с декабря прошлого года.

Среди европейских стран Чехия продолжает быть лидером по поставкам пива в Россию, экспорт увеличился на 18% и составил 2,14 миллиона евро. Германия на втором месте с увеличением поставок до 1,65 миллиона евро, а замыкает тройку Литва с экспортом 1,16 миллиона евро. Также отметились Латвия (910,8 тысячи евро), Бельгия (889,9 тысячи) и Польша (569,3 тысячи).

Что касается вина, то его продажи выросли до 34,8 миллиона евро с 28,1 миллиона в начале весны. Основным поставщиком европейского вина остается Италия, экспорт которой увеличился до 15,3 миллиона евро. Испания показала резкий рост — в 3,4 раза до 1,2 миллиона евро, а Германия — в 2,3 раза, до 2 миллионов евро, согласно РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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