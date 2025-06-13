Новые правила США: почему ролкеры оказались в центре внимания

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

США решили ввести сборы для ролкеров, накатных судов, которые могут перевозить до 9000 транспортных средств.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Основные производители таких судов — Китай, Япония и Южная Корея. Администрация хочет поддержать американское судостроение и ослабить позиции Китая в этой сфере. Поэтому новые правила требуют высокие сборы не только от китайских ролкеров, но и от всех иностранных перевозчиков.

Компании, управляющие такими судами, выражают недовольство, поскольку новые сборы могут увеличить стоимость автомобиля на целых 300 долларов. Они также не понимают, почему именно ролкеры попали под такой строгий контроль.

Федеральное агентство, разработавшее эти правила, пытается устранить доминирование Китая в судостроении, но некоторые аналитики отмечают, что американские верфи могут не справиться со строительством накатных судов из-за их сложности. Например, у них подвижные палубы, что делает их производство более трудоемким.

Поскольку большинство подобных судов, заходящих в американские порты, были построены за границей, производители автомобилей не могут избежать уплаты новых пошлин, пишет nytimes.

Уточнения

Верфь (от нидерл. werf), также плотбище — место постройки/ремонта кораблей и судов или предприятие для постройки/ремонта судов и кораблей.





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