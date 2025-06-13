Квоты без налогов: какие продукты из Ирана теперь доступнее для россиян

Принято постановление, отменяющее таможенные пошлины на ряд товаров, завозимых из Ирана.
Под это действие попадают такие продукты, как куриное мясо, яблоки, капуста, картофель, помидоры, свекла и морковь.
Документ, одобренный коллегией Евразийской экономической комиссии, повлияет на цены на продовольственные товары, которые ввозят в рамках тарифной квоты. За товары, превышающие квоту, будут взимать пошлину, как сообщает ТАСС.
Вот сколько и каких продуктов можно ввести в РФ из Ирана без уплаты пошлины:
Каждый месяц будет сообщаться, на сколько исполнена квота.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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