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Квоты без налогов: какие продукты из Ирана теперь доступнее для россиян

1:07
Экономика

Принято постановление, отменяющее таможенные пошлины на ряд товаров, завозимых из Ирана.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Под это действие попадают такие продукты, как куриное мясо, яблоки, капуста, картофель, помидоры, свекла и морковь.

Документ, одобренный коллегией Евразийской экономической комиссии, повлияет на цены на продовольственные товары, которые ввозят в рамках тарифной квоты. За товары, превышающие квоту, будут взимать пошлину, как сообщает ТАСС.

Вот сколько и каких продуктов можно ввести в РФ из Ирана без уплаты пошлины:

  •  Куриное мясо — 1 тонна,
  • Картофель — 18 700 тонн,
  • Помидоры — 26 800 тонн,
  • Капуста — 13 тонн,
  •  Репа и морковь — 9 700 тонн,
  • Свекла — 8 600 тонн,
  • Огурцы — 37 400 тонн,
  •  Яблоки — 118 000 тонн,
  • Консервированные томаты — 16 400 тонн.

Каждый месяц будет сообщаться, на сколько исполнена квота.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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