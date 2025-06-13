Квоты без налогов: какие продукты из Ирана теперь доступнее для россиян

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Принято постановление, отменяющее таможенные пошлины на ряд товаров, завозимых из Ирана.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Под это действие попадают такие продукты, как куриное мясо, яблоки, капуста, картофель, помидоры, свекла и морковь.

Документ, одобренный коллегией Евразийской экономической комиссии, повлияет на цены на продовольственные товары, которые ввозят в рамках тарифной квоты. За товары, превышающие квоту, будут взимать пошлину, как сообщает ТАСС.

Вот сколько и каких продуктов можно ввести в РФ из Ирана без уплаты пошлины:

Куриное мясо — 1 тонна,

Картофель — 18 700 тонн,

Помидоры — 26 800 тонн,

Капуста — 13 тонн,

Репа и морковь — 9 700 тонн,

Свекла — 8 600 тонн,

Огурцы — 37 400 тонн,

Яблоки — 118 000 тонн,

Консервированные томаты — 16 400 тонн.

Каждый месяц будет сообщаться, на сколько исполнена квота.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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