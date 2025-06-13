Новейшее оборудование и 4 692 тонны продукции: что ждёт Сахалин

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корпорация развития Сахалинской области объявила о запуске нового цеха по переработке мяса, что станет важным шагом для агропромышленного комплекса региона. Это поможет обеспечить жителей качественной мясной продукцией.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

Этот современный цех входит в группу компаний "Мерси", которая уже много лет занимается свиноводством и переработкой мяса. Внутри цеха установят новейшее оборудование, позволяющее производить более 80 видов продукции из охлажденного мяса. В год планируется выпускать до 4 692 тонн, что значительно расширит ассортимент на полках магазинов.

Руководство холдинга стремится к высоким стандартам производства и активно вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Кстати, продукция компании уже была отмечена двумя золотыми медалями на международной выставке "ПРОДЭКСПО-2025", пишет sakh.online.

Уточнения

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.





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