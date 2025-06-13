От закупок до аренды: как Каталог поставщиков упростит жизнь предпринимателей

Авито Бизнес 360 представил новый сервис "Каталог поставщиков", который поможет находить контрагентов, у которых есть собственное производство.

Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Клавиатура ноутбука

Эта платформа создана для малого и среднего бизнеса, а также для тех, кто только планирует открыть свое дело. Она объединяет инструменты для разных задач — от закупки товаров до подбора персонала и аренды недвижимости или транспорта. В каталоге уже более 450 тысяч контрагентов в различных категориях.

Поставщики с собственным производством помечены специальной отметкой, а фильтры по географии и рейтингу помогут уточнить поиск. Связь с контрагентами можно установить через платформу по телефону или в мессенджере.

Илья Дудковский, директор бизнес-направления "Авито Бизнес 360", отметил, что поиск поставщиков — это всегда сложная и времязатратная задача для малого и среднего бизнеса. Теперь с новым сервисом процесс поиска станет проще и быстрее, пишет sakh.online.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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