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Украина закупает газ втридорога: как Польша поможет Украине пережить кризис

2:14
Экономика

Украина столкнулась с одним из самых острых газовых кризисов за последнее десятилетие. После прекращения транзита российского газа в Европу 1 января, стране пришлось быстро искать альтернативные пути обеспечения своей энергетической безопасности. Решение было найдено на западе — в Польше.

Нафтогаз
Фото: https://www.naftogaz.com/news/grupa-naftogaz-zbilshue-kilkist-operatsiy-iz-zaburyuvannya-bichnyh-stovburiv-sverdlovyn by © НАК «Нафтогаз України», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Нафтогаз

Новая договорённость: газопровод усилят

Теперь операторы газотранспортных систем обеих стран договорились об увеличении гарантированной пропускной мощности газопровода. Об этом сообщило украинское Министерство энергетики в своём Telegram-канале.

"Операторы ГТС Польши и Украины увеличат гарантированную пропускную мощность в направлении Украины с 6,4 до 12,4 млн кубометров газа в сутки", — говорится в сообщении.

Почему польский маршрут критически важен

Этот маршрут уже признан одним из ключевых каналов импорта голубого топлива для Украины. В ведомстве подчёркивают: значение польского направления будет только расти. Благодаря ему страна получает доступ к газу из разных уголков мира — в том числе к сжиженному газу (LNG), доставляемому морем.

Цена отказа от российского транзита

Тем временем, на фоне прекращения транзита, Украина оказалась в трудном положении. Чтобы поддерживать давление в трубопроводах, необходим так называемый технический газ — и его приходится закупать по рыночной цене, которая остаётся высокой.

Импорт идёт, но запасы падают

С конца января "Нафтогаз" начал наращивать импорт, но и этого оказалось мало. Уже в феврале стало ясно: уровень запасов в подземных хранилищах страны достиг антирекорда. По данным на 11 июня, в ПХГ оставалось всего 2,02 млрд кубометров — это исторический минимум.

Украина ищет миллиард на газ

На этом фоне 2 июня Владимир Зеленский публично заявил, что Украине не хватает газа на сумму порядка одного миллиарда евро. Сейчас Киев ведёт переговоры с Норвегией, чтобы покрыть этот дефицит.

Уточнения

"Нафтога́з Украины" (укр. "Нафтогаз України") — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.

ГТС Газотранспортная система

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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