Израиль закрыл небо — рейсы отменены до особого распоряжения

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Red Wings в очередной раз корректирует расписание: теперь все рейсы в Израиль отменены как минимум до 16 июня включительно. Причина — нестабильная обстановка в регионе и закрытие воздушного пространства рядом стран.

Фото: Red Wings, VP-BAN, Airbus A321-211 by Anna Zvereva from Tallinn, Estonia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Red Wings

Ранее перевозчик уже сообщал об отмене рейсов до утра 14 июня. Однако развитие событий на Ближнем Востоке вынудило компанию продлить запрет. Напомним, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала масштабную военную операцию: удары ВВС направлены на объекты военной и ядерной инфраструктуры Ирана.

"В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства нескольких стран Red Wings вынуждена скорректировать расписание рейсов в Израиль. В настоящее время авиакомпания отменила перелеты до 16 июня включительно", — говорится в официальном сообщении.

Компания подчёркивает, что приоритетом остаётся безопасность полётов. Все изменения будут действовать до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

"Мы внимательно следим за ситуацией и предупредим пассажиров о новых возможных изменениях. Также актуальную информацию о рейсах можно увидеть на онлайн-табло на официальном сайте Red Wings", — отмечается в сообщении.

Таким образом, пассажирам, планировавшим путешествие в Израиль, стоит следить за обновлениями. Возврат билетов оформляется без штрафов, а график будет пересмотрен, как только обстановка позволит восстановить безопасное авиасообщение.

Уточнения

Red Wings (юридическое название — АО "Ред Вингс" с англ. — "Красные крылья") — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово.



Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.



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