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Boeing теряет доверие инвесторов после трагедии в небе — акции рухнули на 4,8%

1:22
Экономика

Акции Boeing упали на 4,8% после того, как произошел аварийный инцидент с самолетом Air India — 787 Dreamliner. Этот самолет, которому уже 11 лет, пропал с радаров вскоре после взлета из Ахмедабада (Индия). Воздушное судно следовало в Лондон.

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

На борту находились 242 человека. Как сообщает местная полиция, по меньшей мере 200 тел уже найдены. Чудом выжил 1 пассажир. 

Аналитики Morgan Stanley отметили, что крушение "сбивает с курса" акции Boeing. Нил Уилсон из Saxo UK добавил, что этот инцидент вызывает серьезные опасения и может подорвать восстановление доверия инвесторов и общественности. Также упали акции GE Aerospace на 2,4% и Spirit AeroSystems на 2,3%, так как они связаны с Boeing.

Акции Boeing закрылись в среду на уровне 214 долларов и в этом году выросли почти на 25%, но в прошлом году они потеряли 31%. У Boeing были серьезные проблемы и в 2024 году, когда произошла авария с самолетом Alaska Airlines, пишет Business Insider.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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