Россияне смогут сэкономить на овощах: где продают самые дешёвые огурцы и помидоры

В мае средняя цена за килограмм огурцов в России упала до 138,2 рубля, что является минимальным значением с октября прошлого года.
Для сравнения, в апреле они стоили 202,92 рубля. Последний раз огурцы были дешевле только в октябре — 134,3 рубля за килограмм.
Самые недорогие огурцы можно найти в Ульяновской области, где их цена составляет 88 рублей, а также в Дагестане (88,3 рубля) и Калмыкии (92,2 рубля).
Цены на помидоры тоже снизились до наименьшего значения с ноября — в конце весны они стоили 220,9 рубля, тогда как в апреле цена была 281,3 рубля. Бюджетные помидоры также можно найти в Дагестане и Калмыкии, где килограмм стоит 152,2 и 158,4 рубля соответственно. Орловская область присоединилась к тройке с ценой 166 рублей за килограмм.
Калмы́кия официально Респу́блика Калмы́кия (калм. Хальмг Таңһч), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района.
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