Россияне смогут сэкономить на овощах: где продают самые дешёвые огурцы и помидоры

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае средняя цена за килограмм огурцов в России упала до 138,2 рубля, что является минимальным значением с октября прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рынок

Для сравнения, в апреле они стоили 202,92 рубля. Последний раз огурцы были дешевле только в октябре — 134,3 рубля за килограмм.

Самые недорогие огурцы можно найти в Ульяновской области, где их цена составляет 88 рублей, а также в Дагестане (88,3 рубля) и Калмыкии (92,2 рубля).

Цены на помидоры тоже снизились до наименьшего значения с ноября — в конце весны они стоили 220,9 рубля, тогда как в апреле цена была 281,3 рубля. Бюджетные помидоры также можно найти в Дагестане и Калмыкии, где килограмм стоит 152,2 и 158,4 рубля соответственно. Орловская область присоединилась к тройке с ценой 166 рублей за килограмм.

Уточнения

Калмы́кия официально Респу́блика Калмы́кия (калм. Хальмг Таңһч), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Южного федерального округа, является частью Поволжского экономического района.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.