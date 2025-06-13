Атака на Иран: как это отразилось на мировых ценах на нефть

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефть подорожала на 5,23% после атаки Израиля на Иран.

Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Станки-качалки для нефтедобычи

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеканал "РЕН.ТВ". На данный момент цена на сырую нефть марки WTI составляет $71.60, и прогнозы указывают на возможный дальнейший рост.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары были направлены на "сердце иранской программы ядерного обогащения", а также на объекты ракетной программы Ирана.

США в частном порядке предупредили своих союзников о подготовке Израилем операции против Ирана и подчеркнули, что не участвуют в ней. Масштабы и цели удара пока остаются неясными. Израильская армия уже выпустила экстренное предупреждение для граждан, отменив учебу, работу предприятий и собрания с 03:00 мск.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия.



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