Молочные мегапроекты Татарстана: построят 4 гигантских комплекса на 12,6 тыс. коров

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Татарстане планируют ввести четыре крупных молочных комплекса на 12,6 тыс. скотомест в 2025 году.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

В настоящее время реализуется 25 инвестпроектов, общая стоимость которых составляет 10,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Татарстана.

Благоприятная ценовая политика на молоко в 2024 и этом году позволяет нам активно строить животноводческие фермы, отметили в ведомстве. Комплексы будут расположены в Кайбицком, Мензелинском, Кукморском и Арском районах.

Кроме того, за последние шесть лет введено 98 молочных комплексов и ферм мощностью 65 тыс. голов, а в 2024 году запустили 16 комплексов на 13,6 тыс. голов.

В 2025 году из республиканского бюджета выделят 130 млн рублей на субсидии для строительства молочных комплексов до 999 голов. Также продолжается федеральная программа с 30% компенсацией затрат на строительство комплексов на 1 тыс. голов и более, пишет ТАСС.

Уточнения

Ферма — частное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции.





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