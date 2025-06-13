Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие недели рассмотрит итоги восьмого обзора экономики Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

После его окончательного утверждения Киев получит очередной транш в размере 500 миллионов долларов по механизму расширенного кредитования (EFF), как сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

Она отметила, что заседание по Украине состоится в ближайшие недели, и дополнительная информация будет предоставлена позже, пишет ТАСС.

По ее словам, бюджетная декларация Украины на 2026-2028 годы создаст стратегические рамки для налогово-бюджетной политики на оставшийся период кредитной программы. Это поможет сосредоточиться на ключевых приоритетах расходов, таких как восстановление, оборона и социальные расходы. Декларация также станет основой для обсуждения бюджета на 2026 год, который будет важной вехой для Украины.

Ранее МВФ и Киев достигли предварительных договоренностей в рамках восьмого обзора экономики. В конце марта совет директоров МВФ выделил Киеву транш в 400 миллионов долларов в рамках механизма EFF, по которому общий объем финансирования составляет 15,5 миллиарда долларов, из которых уже выплачено более 10 миллиардов.

Уточнения

Транш (фр. tranche — ломоть, кусок, долька): доля займа, кредита, передаваемая заемщику одноразово, в виде одной порции.





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