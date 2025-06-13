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Что означает долгосрочное сотрудничество Уралкалия с Китаем? Нюансы нового контракта

0:52
Экономика

Российская компания "Уралкалий", один из ведущих производителей калия в мире, заключила крупный контракт на поставку хлористого калия в Китай.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Соглашение с консорциумом китайских покупателей будет действовать до июня 2026 года.

Цена поставок по этому контракту составит 315 долларов США за тонну на условиях CFR (стоимость и фрахт), что немного ниже, чем в недавнем контракте с индийскими партнерами, где цена составляет 330 долларов за тонну, сообщает ТАСС.

Китай является одним из крупнейших потребителей калийных удобрений в мире, и для "Уралкалия" этот рынок остается стратегически важным. Подписание долгосрочного контракта обеспечивает стабильность поставок и подтверждает сильные позиции компании на глобальном рынке.

Уточнения

Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения, между сторонами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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