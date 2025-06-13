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Планы России на будущее: идёт подготовка проекта нового фармацевтического производства в Узбекистане

0:57
Экономика

Россия разрабатывает предложения по организации производства фармацевтических препаратов в Узбекистане.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таблетки

Об этом стало известно из сообщения Минэкономразвития России по итогам заседания Рабочей группы, посвященной увеличению товарооборота между двумя странами.

В заседании участвовали министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов

Основным вопросом обсуждения стало создание производства фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Узбекистане. В настоящее время российская сторона готовит список фармацевтической продукции, подлежащей локализации, с гарантированной закупкой которой планируется работать в период с 2025 по 2034 год, согласно ТАСС.

Уточнения

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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