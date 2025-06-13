Планы России на будущее: идёт подготовка проекта нового фармацевтического производства в Узбекистане

Россия разрабатывает предложения по организации производства фармацевтических препаратов в Узбекистане.
Об этом стало известно из сообщения Минэкономразвития России по итогам заседания Рабочей группы, посвященной увеличению товарооборота между двумя странами.
В заседании участвовали министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.
Основным вопросом обсуждения стало создание производства фармацевтических препаратов и медицинского оборудования в Узбекистане. В настоящее время российская сторона готовит список фармацевтической продукции, подлежащей локализации, с гарантированной закупкой которой планируется работать в период с 2025 по 2034 год, согласно ТАСС.
Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.
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