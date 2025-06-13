Куриные яйца снова ниже 100 рублей: важный сигнал для экономики

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае текущего года стоимость десятка куриных яиц впервые с октября 2023 года опустилась ниже 100 рублей, согласно данным Росстата.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яйца

Об этом сообщает РИА Новости. В апреле цена за десяток яиц составляла 102,8 рубля, а в мае она снизилась до 96,5 рубля.

Такой низкой цены не наблюдалось с октября 2023 года, когда десяток яиц стоил в среднем 97,1 рубля. Куриные яйца являются важной частью покупательской корзины, и, по данным Росстата, среднестатистический житель России употребляет около 237 яиц в год.

Ранее сообщалось, что в настоящее время цены на фрукты в России следующие: абрикосы варьируются от 170 до 450 рублей за килограмм, персики — от 300 до 700 рублей, нектарины — от 199 до 799 рублей. Ожидается, что к середине июля эти показатели значительно уменьшатся.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.





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