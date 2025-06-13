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Падение цен на российскую пшеницу: как это отразится на будущем сельского хозяйства

1:31
Экономика

В начале июня стоимость российского зерна продолжила снижаться. Цены на пшеницу упали до минимальных значений с сентября 2024 года, согласно данным агентства "СовЭкон".

Мука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мука

За неделю закупочные цены снизились с 210 до 290 долларов за тонну, а цена продажи упала с 248-250 долларов до 240-243 долларов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы экспортеры будут либо нести убытки, либо работать в ноль, так как экспортные цены будут продолжать падать. В Союзе экспортеров и производителей зерна считают, что в 2025 году производство зерна в России увеличится до 132-138 млн тонн, с 85-90 млн тонн пшеницы. Однако в "СовЭконе" дают более скромный прогноз — 82,8 млн тонн.

Рост производства за год составит 5-10%, но из-за неблагоприятных погодных условий, таких как засуха осенью, малоснежная зима и весенние заморозки, достичь лучших результатов не удастся.

Директор по IT холдинга-экспортера "Доставка морем" Павел Конов отметил, что площади под пшеницу сокращаются, поскольку выращивание этой культуры становится невыгодным, согласно "Forbes".

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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