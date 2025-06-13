Россия получает второй суверенный кредитный рейтинг: что скрыто за оценкой

Буквально за последний месяц российская экономика получила уже второй суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства.
На этот раз рейтинг был присвоен агентством CSCI Pengyuan, которое оценило долгосрочные международные обязательства России в национальной и иностранной валютах на уровне A-i. Информация об этом поступила от представителя самого агентства, согласно "Ведомостям".
Данный рейтинг свидетельствует о том, что Россия обладает значительным потенциалом для своевременного погашения своих долговых обязательств и имеет низкую вероятность объявления дефолта. Однако, он также указывает на уязвимость российской экономики к негативным экономическим изменениям. Прогноз по этим рейтингам остается стабильным.
Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.
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