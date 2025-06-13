Россия получает второй суверенный кредитный рейтинг: что скрыто за оценкой

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Буквально за последний месяц российская экономика получила уже второй суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

На этот раз рейтинг был присвоен агентством CSCI Pengyuan, которое оценило долгосрочные международные обязательства России в национальной и иностранной валютах на уровне A-i. Информация об этом поступила от представителя самого агентства, согласно "Ведомостям".

Данный рейтинг свидетельствует о том, что Россия обладает значительным потенциалом для своевременного погашения своих долговых обязательств и имеет низкую вероятность объявления дефолта. Однако, он также указывает на уязвимость российской экономики к негативным экономическим изменениям. Прогноз по этим рейтингам остается стабильным.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



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