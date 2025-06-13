Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дождливая погода не помеха: 6 советов по уходу за петуниями
Не просто украшение: зачем императорскому тамарину такие усы и как они спасают ему жизнь
Удивительное открытие: как ресвератрол защищает наши мышцы от вреда жирной пищи
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Космические технологии в упаковке мороженого: раскрываем секреты советского десерта
Секрет фермерской идиллии: как пара превратила свои яблоневые сады в рай для отдыха
Грипп и физическая активность: скрытые риски, о которых вы не подозревали
Родные Яниса Тиммы решили судиться с Анной Седоковой за многомиллионное наследство
Три ингредиента для идеального десерта по-испански: как приготовить альфахорес за 20 минут

Ценовой шок для России? Европейцы собираются сбросить потолок цен на нефть до 45 долларов

1:38
Экономика

По данным информированных источников агентства Reuters, значительная часть государств, входящих в "Большую семерку" (G7), склоняется к самостоятельному уменьшению максимальной стоимости российской нефти, вне зависимости от того, какое решение примет американское правительство.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Как сообщает Reuters, большинство членов G7 готовы действовать независимо и установить более низкие предельные цены на российскую нефть, даже если США откажутся от участия в этой инициативе. По сведениям источников, ЕС и Великобритания, при поддержке ряда других стран G7, намерены возглавить усилия в этом направлении, в то время как позиции США и Японии в данном вопросе остаются неопределенными.

По информации агентства, европейские страны стремятся снизить ценовой потолок на нефть до 45 долларов за баррель, по сравнению с текущими 60 долларами. Источник сообщил, что наблюдаются положительные сигналы из Канады, Великобритании и, возможно, Японии, и что G7 будет использована для попыток привлечь к этой инициативе США.

Вопрос о снижении предельных цен на российскую нефть станет предметом обсуждения на предстоящем саммите G7, который запланирован в провинции Альберта (Канада) в период с 15 по 17 июня, сообщает Reuters. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предложение ЕК о снижении "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Уточнения

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано
Домашние животные
Рыбы страдают дольше, чем вы думаете — и теперь это доказано Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане
Последние материалы
Дождливая погода не помеха: 6 советов по уходу за петуниями
Не просто украшение: зачем императорскому тамарину такие усы и как они спасают ему жизнь
Ценовой шок для России? Европейцы собираются сбросить потолок цен на нефть до 45 долларов
Удивительное открытие: как ресвератрол защищает наши мышцы от вреда жирной пищи
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Космические технологии в упаковке мороженого: раскрываем секреты советского десерта
Секрет фермерской идиллии: как пара превратила свои яблоневые сады в рай для отдыха
Грипп и физическая активность: скрытые риски, о которых вы не подозревали
Родные Яниса Тиммы решили судиться с Анной Седоковой за многомиллионное наследство
Три ингредиента для идеального десерта по-испански: как приготовить альфахорес за 20 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.