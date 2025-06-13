Ценовой шок для России? Европейцы собираются сбросить потолок цен на нефть до 45 долларов

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным информированных источников агентства Reuters, значительная часть государств, входящих в "Большую семерку" (G7), склоняется к самостоятельному уменьшению максимальной стоимости российской нефти, вне зависимости от того, какое решение примет американское правительство.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Как сообщает Reuters, большинство членов G7 готовы действовать независимо и установить более низкие предельные цены на российскую нефть, даже если США откажутся от участия в этой инициативе. По сведениям источников, ЕС и Великобритания, при поддержке ряда других стран G7, намерены возглавить усилия в этом направлении, в то время как позиции США и Японии в данном вопросе остаются неопределенными.

По информации агентства, европейские страны стремятся снизить ценовой потолок на нефть до 45 долларов за баррель, по сравнению с текущими 60 долларами. Источник сообщил, что наблюдаются положительные сигналы из Канады, Великобритании и, возможно, Японии, и что G7 будет использована для попыток привлечь к этой инициативе США.

Вопрос о снижении предельных цен на российскую нефть станет предметом обсуждения на предстоящем саммите G7, который запланирован в провинции Альберта (Канада) в период с 15 по 17 июня, сообщает Reuters. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предложение ЕК о снижении "потолка цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Уточнения

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.





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