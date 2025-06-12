Суперскидки на фрукты: абрикосы, персики и нектарины подешевеют до 60%

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

К середине июля прогнозируется существенное снижение стоимости абрикосов, персиков и нектаринов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Персики

Как заявил экономист Игорь Балынин, ожидается, что цены на эти фрукты упадут на 50-60% на рынках и в два раза в крупных розничных сетях по сравнению с июньскими ценами.

Балынин отметил, что сезон сбора абрикосов, персиков и нектаринов уже начался, что уже привело к снижению их стоимости. Эксперт убежден, что эта тенденция сохранится. Он подчеркнул, что столь быстрое снижение цен в сетевых магазинах будет связано с ростом количества и частоты акционных предложений. Покупателям, предпочитающим покупать фрукты на рынках, Балынин рекомендует не бояться торговаться для получения лучшей цены, пишет Газета.Ru.

В настоящее время цены на фрукты в России следующие: абрикосы варьируются от 170 до 450 рублей за килограмм, персики — от 300 до 700 рублей, нектарины — от 199 до 799 рублей. Ожидается, что к середине июля эти показатели значительно уменьшатся.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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