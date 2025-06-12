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Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно

1:35
Экономика

В России — почти 30 миллионов тонн редкоземельных металлов. И это при том, что ежегодно используется всего около 2,5 тысяч тонн. С такими запасами страна точно не испытывает нужды в новой геологоразведке. Об этом рассказал глава Роснедр Олег Казанов.

Редкоземельный металл
Фото: Skutterudite (vein in a fault system in the Bou Azzer-El Graara Ophiolite; Tamdrost Mine, Bou Azzer Mining District, Morocco) 2 by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Редкоземельный металл

В чём на самом деле нуждается отрасль

"Геологоразведка для редкоземельных металлов — это как раз то, что им не требуется, главное сейчас — не искать новое, а научиться эффективно перерабатывать то, что уже есть.", — подчеркнул Казанов. 

В приоритете:

  • развитие технологий первичной обработки;
  • запуск современных разделительных мощностей;
  • создание новых производств по выделению индивидуальных оксидов;
  • производство отечественных реагентов и специализированного оборудования;
  • выпуск конструкционных материалов для высокотехнологичных отраслей.

Почему это важно

Редкоземельные металлы — основа стратегически значимых отраслей: электроники, обороны, энергетики. Без собственной переработки страна остаётся лишь поставщиком сырья. А значит — упускает экономическую выгоду и технологическую независимость.

В апреле в Роснедрах уже подчёркивали: чтобы отрасль развивалась, нужны инвестиции в переработку, а не в добычу.

Когда и где обсуждают будущее РЗМ

Все эти вопросы станут темой обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 18 по 21 июня.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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