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В недрах Якутии скрыт ресурс, способный изменить экономику мира

1:45
Экономика

Задумывались ли вы когда-нибудь, что целая территория может быть богаче большинства стран мира? Именно так охарактеризовал Республику Саха (Якутия) Президент России Владимир Путин, подчеркнув, что ресурсы региона — не просто богатство, а достояние планетарного масштаба.

Якутский рудник
Фото: commons.wikimedia.org by Yanaudanenko, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Якутский рудник

"Эта республика с колоссальными, просто планетарными запасами минеральных ресурсов. Без всякого преувеличения, с планетарными запасами минеральных ресурсов. Очень богатый народ, богатый своей культурой, талантливый очень. Там есть над чем работать", — сказал глава государства во время встречи с участниками программы "Время героев".

Ключ к ресурсной безопасности

Якутия занимает особое место на карте страны — и не только географически. Под её землёй скрыты запасы, которые способны обеспечить потребности не только России, но и мира. Золото, алмазы, редкоземельные элементы — далеко не полный список того, что делает этот регион уникальным.

Народ с талантом и историей

Но, как отметил Путин, главное богатство Якутии — это не только недра, а её народ. Сильный, культурный, с богатой историей и уникальными традициями, которые бережно сохраняются из поколения в поколение. Это сочетание природных и человеческих ресурсов создаёт мощный потенциал развития.

Вызовы и перспективы

Несмотря на очевидные преимущества, у региона есть и вызовы. Развитие инфраструктуры, технологий добычи, социальная поддержка населения — всё это требует внимания и усилий. Но фундамент уже есть, и он по-настоящему прочный.

Уточнения

Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом.

Не́дра — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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