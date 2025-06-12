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Почему ваши деньги на карте — это упущенная выгода? Эксперт объясняет

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Экономика

Финансовый эксперт Егор Диашов из "Опоры России" рекомендует держать на банковской карте лишь сумму, необходимую для текущих трат.

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Сбережения целесообразнее размещать на депозитах или инвестиционных инструментах.

Деньги на карте подвержены риску кражи даже без физического доступа к ней со стороны мошенников. К тому же, хранение крупных сумм на карте невыгодно, поскольку проценты на остаток обычно не начисляются.

По словам Диашова, недополученный процентный доход, особенно при больших суммах, может быть весьма ощутимым.

Он советует переводить сбережения на более безопасные депозитные, инвестиционные или другие счета. Это не только обезопасит финансы от мошенников, но и позволит получить дополнительный доход в виде процентов. Для онлайн-платежей эксперт рекомендует завести виртуальную карту, согласно "Прайм".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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