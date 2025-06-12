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Всемирный банк снял запрет на финансирование ядерной энергетики: что это значит для мира

1:22
Экономика

Всемирный банк объявил о снятии многолетнего запрета на финансирование проектов в области ядерной энергетики.

атомная станция
Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
атомная станция

Запрет, действовавший с 2013 года, не позволял банку финансировать ядерные проекты с 1959 года, когда был реализован последний проект атомной электростанции в Италии. Многие крупные спонсоры банка, включая Германию, высказывались против участия в ядерной энергетике, опасаясь катастрофических аварий в странах с меньшим опытом в данной области.

Изменение политики связано с растущей поддержкой атомной энергетики на международной арене.

Германия, хотя и отказалась от своих реакторов после аварии на АЭС "Фукусима", осознает ценность существующих атомных станций в борьбе с изменением климата.

Сторонники ядерной энергетики считают, что это решение банка может помочь странам Юго-Восточной Азии, таким как Вьетнам и Индонезия, уменьшить зависимость от угля. Банк также прекратил финансирование проектов по добыче нефти и газа в 2017 году, но продолжает развивать газовую инфраструктуру.

Президент банка Аджай Банга упомянул о возможности снятия запрета на финансирование добычи нефти и газа в будущем.

Уточнения

Ядерный реактор — устройство, в котором осуществляется управляемая цепная ядерная реакция, сопровождающаяся выделением энергии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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