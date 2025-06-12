Лососевая путина: в Северо-Охотоморской подзоне ожидают рекордный улов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Амурское теруправление Росрыболовства опубликовало протокол заседания комиссии, на котором рассматривалась организация лососевой путины в Северо-Охотоморской подзоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лосось, предназначенный для употребления в пищу

В этом году для освоения здесь предложено 20,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из них для промышленного рыболовства, любительской рыбалки и традиционного промысла планируется выловить около 5994 тонн горбуши, 13604 тонн кеты, 199 тонн нерки и 698 тонн кижуча. Также ожидается добыча порядка 1498 тонн гольцов.

Добыча в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, а также в Сахалинском заливе начнется 1 июля и завершится 15 октября. В Охотском округе ловля стартует 5 июля, а сроки закрытия аналогичны. Комиссия также установила пропускные периоды.

Общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на этот год составляет 36,3 тыс. тонн. Ранее были установлены принципы организации путины в подзоне Приморья.

Уточнения

Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae).





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