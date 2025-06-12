Лососевая путина: в Северо-Охотоморской подзоне ожидают рекордный улов

Амурское теруправление Росрыболовства опубликовало протокол заседания комиссии, на котором рассматривалась организация лососевой путины в Северо-Охотоморской подзоне.
В этом году для освоения здесь предложено 20,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из них для промышленного рыболовства, любительской рыбалки и традиционного промысла планируется выловить около 5994 тонн горбуши, 13604 тонн кеты, 199 тонн нерки и 698 тонн кижуча. Также ожидается добыча порядка 1498 тонн гольцов.
Добыча в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, а также в Сахалинском заливе начнется 1 июля и завершится 15 октября. В Охотском округе ловля стартует 5 июля, а сроки закрытия аналогичны. Комиссия также установила пропускные периоды.
Общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на этот год составляет 36,3 тыс. тонн. Ранее были установлены принципы организации путины в подзоне Приморья.
Ки́жуч (лат. Oncorhynchus kisutch) — анадромный вид рыб семейства лососёвых (Salmoidae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.