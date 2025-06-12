Иркутская область удвоила экспорт зерна: куда ушли тонны урожая

Согласно информации пресс-службы Россельхознадзора, с января по май 2025 года сельхозпредприятия Иркутской области отправили на экспорт 88,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года экспорт составил всего 45,1 тыс. тонн, что означает почти двукратный рост за год.
Основные направления и продукты
98% отгруженного зерна и зерновой продукции направлено в Китай. Среди экспортируемых культур преобладают семена рапса, горох, овес, лен, ячмень, рожь и пшеница. Также на экспорт уходит шрот и отруби как продукты переработки зерна.
Популярное рапсовое масло
Из Иркутской области в Китай было отправлено более 12 тыс. тонн рапсового масла. Это масло ценится в Азии за содержание полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минералов.
Контроль качества
Перед экспортом продукция прошла карантинный фитосанитарный досмотр, и по результатам лабораторного анализа карантинных вредных организмов обнаружено не было. Россельхознадзор оформил 1906 фитосанитарных сертификатов на экспортируемую продукцию.
Шрот (нем. Schrot, основное значение — «охотничья дробь»; тж. «крупа грубого помола») — концентрированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства.
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