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Ценнее золота и платины: металл будущего, который уже сегодня стоит целое состояние

2:00
Экономика

На мировом рынке, где золото на виду, существует металл, стоимость и производство которого значительно превышают его.

месторождение
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение

Этот металл, необходимый для современных технологий и борьбы с загрязнением, настолько редок, что его цена достигла впечатляющих уровней. Основное месторождение находится в Южной Африке, в районе Бушвельд, который стал мировым эталоном по добыче и коммерциализации родия.

Южная Африка и месторождение Бушвельд

Южная Африка производит около 80% мирового родия, а Бушвельд — его самое ценное месторождение. Здесь родий добывается в концентрациях от 0,5 до 10 граммов на тонну породы, что в разы превышает показатели других регионов, где он встречается только в 0,001 грамма на тонну. Родий в Южной Африке получают как побочный продукт добычи платины, в то время как в других странах его извлекают из никелевых или серебряных руд в гораздо меньших объемах.

Что такое родий?

Родий — серебристо-белый металл с высокой коррозионной стойкостью и высокой температурой плавления, превышающей платину. Его стоимость может превышать 500 000 евро за килограмм, что значительно выше золота и платины. Основное применение родия связано с автомобильной промышленностью, где он используется в каталитических глушителях для снижения выбросов загрязняющих веществ.

Применение и инвестиции

Родий также важен для новых технологий, таких как ветряные турбины и исследования искусственного фотосинтеза. В ювелирных изделиях его используют для покрытия белого золота. Инвестиции в родий считаются высокорискованными, однако его цена выросла на 3000% за последнее десятилетие, и он остается стратегическим ресурсом из-за ограниченного предложения и растущего спроса.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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