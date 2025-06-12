Выгорело уже с площадь Бельгии: Канада столкнулась с ранним сезоном лесных пожаров

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Жители города Сквомиш, расположенного близ Ванкувера, готовятся к эвакуации из-за приближающихся лесных пожаров на западной границе Канады.

Фото: commons.wikimedia.org by Salam2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лесной пожар

Местные власти предупреждают, что сезон лесных пожаров становится "ранним и экстремальным". На данный момент выгорело уже 3,5 миллиона акров, что примерно соответствует площади Бельгии.

Один из очагов пожаров находится всего в 65 километрах к северу от Сквомиша, и под угрозой оказались 25 тысяч квартир. Власти описывают ситуацию как опасную и призывают жителей быть готовыми к быстрой эвакуации.

В центральной и западной частях Канады сейчас бушуют 225 очагов возгорания, и более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Прогнозы неутешительные: в ближайшие три месяца ожидается рост числа пожаров из-за засухи и повышения температур.

По словам Билла Мерри Филда из министерства исследований охраны окружающей среды, на конец мая площадь выгоревших земель составляет примерно в три раза больше среднего показателя за последние десять лет для этого периода.

Уточнения

Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare «опорожнять, удалять», в другом источнике от лат. vacuus — пустой) — организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.



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