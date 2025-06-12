Перегрузки и минусовые цены: тёмная сторона энергонезависимости Финляндии

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финляндия, хотя и движется к производству самодостаточной и экологически чистой электроэнергии, но действия аналогичны движениям в финском народном танце "Летка": они кажутся разносторонними, однако на деле ведут лишь к небольшому продвижению вперед.

Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ветряная электростанция

Финляндия отказалась от угля и российского топлива, подчеркнув необходимость компенсации этих потерь. Рассматривается прекращение трансграничного потока электроэнергии между Россией и Финляндией, а также закрытие последней крупной угольной электростанции.

Растет использование ветроэнергетики, атомной энергетики и солнечной энергии в Финляндии. Благодаря им, страна смогла компенсировать дефицит российского импорта и угля, а также сократить импорт из Швеции.

Однако, несмотря на успехи в декарбонизации и электрификации, Финляндия сталкивается с проблемами. Она присоединилась к странам, которые не могут постоянно покрывать максимальную нагрузку без привлечения водных ресурсов. Кроме того, развитие ветроэнергетики без должного накопления приводит к перегрузкам сети и отрицательным ценам на электроэнергию.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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