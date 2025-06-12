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МАГАТЭ как посредник: как решат судьбу ядерного топлива на Запорожской АЭС

1:21
Экономика

6 июня 2025 года Россия подтвердила свою готовность использовать ядерное топливо, доставленное из США и находящееся на складе Запорожской атомной электростанции.

запорожская аэс
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
запорожская аэс

Об этом сообщил Алексей Лихачев, глава российской государственной ядерной корпорации "Росатом", ссылаясь на информацию от Reuters.

Лихачев отметил, что МАГАТЭ, возглавляемое Рафаэлем Гросси, может выступить посредником в решении вопроса с американским топливом от компании "Вестингауз". Гросси подтвердил готовность агентства к этой роли.

По словам Лихачева, техническая ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной, однако военные действия вокруг станции усугубляют обстановку. В последние дни АЭС и город Энергодар подвергались обстрелам со стороны украинских вооруженных сил.

Глава "Росатома" также сообщил, что в четырех из шести блоков Запорожской АЭС уже загружено американское топливо и есть один комплект свежего топлива в хранилище. Он выразил надежду на разрешение вопросов с производителем топлива и определение его дальнейшей судьбы, отмечая, что Россия в курсе опасений американской стороны по поводу необходимых согласований превентивных действий.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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