МАГАТЭ как посредник: как решат судьбу ядерного топлива на Запорожской АЭС

6 июня 2025 года Россия подтвердила свою готовность использовать ядерное топливо, доставленное из США и находящееся на складе Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщил Алексей Лихачев, глава российской государственной ядерной корпорации "Росатом", ссылаясь на информацию от Reuters.
Лихачев отметил, что МАГАТЭ, возглавляемое Рафаэлем Гросси, может выступить посредником в решении вопроса с американским топливом от компании "Вестингауз". Гросси подтвердил готовность агентства к этой роли.
По словам Лихачева, техническая ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной, однако военные действия вокруг станции усугубляют обстановку. В последние дни АЭС и город Энергодар подвергались обстрелам со стороны украинских вооруженных сил.
Глава "Росатома" также сообщил, что в четырех из шести блоков Запорожской АЭС уже загружено американское топливо и есть один комплект свежего топлива в хранилище. Он выразил надежду на разрешение вопросов с производителем топлива и определение его дальнейшей судьбы, отмечая, что Россия в курсе опасений американской стороны по поводу необходимых согласований превентивных действий.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
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